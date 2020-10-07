Boğaz ve adalar hattında çalışan Gestaş'ta mürettebatta Koronavirüs tespit edildi iddiası

Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında yeni tip Korona virüs ( Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde de bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında Koronavirüs çıktığı öne sürüldü.

Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, Covid-19 testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, Gestaş A.Ş.'den alınan bilgiye göre, bir gemici personelin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı, vardiyadaki tüm gemi adamlarının izolasyona alındığı ve ciddi bir sorun olmadığı öğrenildi. (İHA)



