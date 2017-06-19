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Boğaz Köprüsü'ne 15 Temmuz anıtı; 24 saat sela okunacak

Anıtın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da yapacağı belirtildi

19 Haziran 2017 15:56

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışına köprüde yaşamını yitirenler için bir anıt yapılacak. Edinilen Darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 249 kişinin adının yer alacağı anıtta  24 saat sela okunacak. Anıtın açılışı 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Sabah gazetesinden Hasan Ay'ın haberine göre anıtın mimarı Hilmi Şenalp, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin birinci yıldönümünde açılışı yapılacak anıtın eşkenar beşgen bir plana oturan ve yine beşgen şeklinde üretilen bir geometriye sahip bir kubbe olduğunu söyledi. Kubbenin taşıyıcısı çelik yapının üzerine 5 santimetre kalındığında Kefken taşı uygulanacağını belirten Şenalp, kubbe açıklığının 11 metre, yüksekliğinin 9.5 metre olduğunu söyledi.

Kubbenin 5 köşesinde 5 kemer bulunduğunu belirten Şenalp, "Kemerlerden ikisi giriş ve çıkış için birer kapı mahiyetinde. Diğer 3 kemer, içlerinde 249 şehit isminin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanıldı" dedi. Kubbenin bütünlüğüyle kâinatı ve sonsuzluğu sembolize ettiğini belirten Şenalp, şöyle konuştu:

"Kubbe, şehitlerin aslında ölüler olmayıp sonsuz bir hayata mazhar olduğunu ifade etmektedir. Kubbeyi teşkil eden geometrik kollar milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır. Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz bir çatı oluşmuştur."

24 saat sela okunacak

Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın merkezinde Türk-İslam sanatlarının öğelerinden biri olan mukarnasın bir havuz şeklinde kullanıldığını anlatan Şenalp, "Bu merkez, zamanın, canlı olan her şeyin ve tüm olayların tek bir yere, bir merkeze aktığının ifadesidir. Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz, her an okunacak selayı dinleyip, şehit isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kuran okuyup dua edebilecek" dedi.

Açılışını Cumhurbaşkanı yapacak

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bir abide yapmak için çalışma başlattı. Her iki anıt, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

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