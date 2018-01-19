Boğaz kıyısındaki tarihi çiftlik, vekillere tahsis ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Beykoz'daki Abraham Paşa Çiftliği'nin, 'Biyolojik çeşitlilik Merkezi' olarak planlayan tahsisi kaldırdı. Aynı anda devreye giren TBMM yönetimi milletvekillerinin İstanbul Anadolu Yakası'nda konaklayabilmesi için Abraham Paşa Çiftliği projesini devreye soktu.Çiftlik, milletvekilleri için sosyal tesise dönüştürülecek.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Beykoz Korusu’ndaki Abraham Paşa Çiftliği, milletvekilleri için sosyal tesis oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, orman içindeki çiftliği ‘Biyoçeşitlilik, Geofit (yumrulu çiçekler) Merkezi’ olarak planlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndaki tahsisi kaldırdı.

Doğal ve tarihi sit alanı

Meclis yönetimi vekillerin Anadolu yakasında konaklama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Abraham Paşa’ projesini uygulamaya koydu.

Meclis Başkanlık Divanı’nda yapılan sunuma göre, koruma altında bulunan 265 dönümlük Beykoz Fidanlığı içindeki Abraham Paşa Çiftliği Meclis’e tahsis edilecek. Beykoz sahilinin kıyısında ve ormanın içinde bulunan arazinin büyük bölümü Sultan Selim Han Kadim Vakfı mülkiyetine kayıtlı ve ‘Boğaziçi doğal ve tarihi sit alanı’ olarak 1974’ten beri tescilli.



Biyoçeşitlilik parkı

Abraham Paşa Çiftliği. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çiftliği Tarım Bakanlığı’na kiralanmıştı. Bakanlık, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Merkezi yapılmak üzere sosyal tesis, misafirhane, otel, seminer ve restoran olarak mekan planlamasını bitirdi.

Restorasyon işinin yüzde 95 oranında tamamlanmasının ardından devreye giren Meclis, kalan işleri milletvekillerinin kullanımına uygun olarak düzenleyecek.

10 milyon lira harcanacak

Otel ve sosyal tesiste Meclis personeli görevlendirilecek. Fidanlık içinde TBMM sosyal tesisi olarak kullanılacak bölümün 40 dönüme yakın olacağı öğrenildi. Çiftlik binalarına giden toprak yol genişletilerek asfaltla birleştirilecek. Çalışmalar için en az 10 milyon lira daha harcanacağı tahmin ediliyor.