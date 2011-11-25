Boğaz kıyısına 1.5 metrelik 'asansör ve havalandırma’ payı

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TYD: Düzen getirir



TUROB: Pigmeler sığar

'Kaçak katlara örtülü af geliyor'



'Kişiye özel uygulama yok'

CHP’nin grup kararıyla ret oyu verdiği düzenleme ile turizm belgesi alan tarihi binalar, otel restorasyonuna elverişli hale getirildi. Ayrıca rapora, Boğaziçi alanının topografik yapısına dikkat çekilip, yüksek eğimli alanlarda otopark ihtiyacını çözebilmek ve arazinin daha verimli kullanımının sağlanması amacı ile de “Otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, yol kotunun altında kalan parsellere araç girişini sağlayacak ölçeklerde hareketli platform yapılabilir” notu eklendi.Hürriyet'in haberine göre, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Turgut Gür, yeni düzenlemenin eskiden yapılmış ama asansör, havalandırma ve servis ekipmanları için ‘alan sorunu’ yaşayan yatırımlara da, yeni yatırımlara da faydalı olacağını söyledi. Gür, “1.5 metre ile yeni kat zaten olmaz ama bir düzen ve daha güzel bir görünüm ortaya çıkabilir. İstanbul’un geleceğe dönük turizm vizyonununda özellikle uluslararası yatırımcıları hem yeni projeler hem de bazı tarihi yapıların restorasyonu yakından ilgilendiriyor” dedi.Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır da şunları söyledi: “Yeni bir projede elinizdeki imar durumuna göre her şeyi dört dörtlük çözersiniz. Ancak eski bir yapıda turizm faaliyeti görülüyorsa ve asansör kulesi paçasına ihtiyacınız varsa nereye yapacaksınız. ‘1.5 metre ile kat çıkarlar’ diyorlarsa sormak lazım; 1.5 metre ile 1.40 pigmeleri misafir edebiliriz.”Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “İBB Meclisi’nden geçen karar göre 3 kat 11 metre olduğu zaman 2 normal kat, 1 dubleks kat çıkar. Burada muhtemelen, dışarıdan giydirilmiş binaların içinde 4 kat olacak” dedi. Sağ, şöyle konuştu: “Normal oturduğumuz dairelerde kat yükseklikleri 2.70 metredir. Yükseklik 11 metre olunca, bina 4 kat olur. Muhtemelen kaçak katları olan yapıları yasal hale getiriyorlar. Örtülü af söz konusu.”İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş “Kişiye özel bir uygulama yok. 9.50 metre, 3 kat olan yükseklikleri, yine 3 kat olmak şartıyla 11 metreye çıkardık” dedi. Turizm amaçlı yapılarda, teknolojiye dayalı ünitelerin yerleştirilemediğini söyleyen Kocabaş, “Bina yine 3 kat, 11 metre olacak. Bir de yer altında otopark imkanı tanınacak” diye konuştu.