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BOĞAZ KESEN ZANLIYI KIZ ARKADAŞININ ETEĞİ YAKALATTI OSMANİYE (A.A)

25 Ocak 2011 16:07

-BOĞAZ KESEN ZANLIYI KIZ ARKADAŞININ ETEĞİ YAKALATTI OSMANİYE (A.A) - 25.01.2011 - Osmaniye'de bir kişi yolda kız arkadaşına laf atan kişiyi boğazını keserek ağır yaraladı.  Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi'nde 5 gün önce çıkan kavgada, Baki Kara (18) boğazı kesilerek ağır yaralandı. Kara, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Özel Yeni Hayat Hastanesi'ne kaldırıldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak zanlının robot resmini çizdi. Ekipler, çevrede yaptığı çalışma sonucu zanlının yanında kırmızı etekli bir kız öğrencinin bulunduğunu tespit etti. Kırmızı etekli forma giyilen liseyi belirleyen polis, okulda yaklaşık 250 öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonunda robot resmi çizilen kişinin Murat Örken (20) olduğunu tespit etti. Örken, bir arkadaşının Tehçi köyündeki evinde yakalandı. Zanlı Örken, sorgusunda, kız arkadaşı ile gezerken, Baki Kara'nın arkadaşına laf attığını, bunun üzerine aralarında çıkan kavga sırasında Kara'yı yaraladığını doğruladı. Örken, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konurken, ağır yaralı olan Baki Kara'nın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddi olduğu bildirildi.

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