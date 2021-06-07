Boğaz'da son 1.5 yılda 20 yalı el değiştirdi, 200 tanesi ise satılık

İstanbul Boğazı'nda yer alan yalılar el değiştiriyor. Boğaz'da son 1.5 yılda 20 yalı el değiştirirken 200 yalının da satışta olduğu belirtildi.

Boğaz'da yer alan yalılar kurdaki ani ataklar nedeniyle cazip hale geliyor. Gayrimenkulde kiralama ve satın almalarda TL'ye dönme zorunluluğu getirilmesinin de alımları olumlu yönde etkilediğini belirten gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, “2020 mart ve haziran arasındaki süreçte satılık yalılara önceki yılın aynı dönemine göre tam 10 kat fazla talep geldi. 2021 yılı mayıs ayı itibarıyla ise yine nisan ayına göre 4 katı bir talep artışı var” dedi. Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, son olarak Peak Games'i 2020 yılında 1.8 milyar dolara ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin, Boğaz'daki Kıbrıslı Yalısı'nın bir bölümünü satın almıştı.

Yalıların tamamını yerli isimler satın aldı

Songül Toprak Özsan'ın verdiği bilgiye göre 2014-2020 arasında yapılan toplam yalı satışı sayısına sadece son 1.5 yılda ulaşıldı ve 20'ye yakın yalı bu dönemde el değiştirdi. Satışlar Anadolu Hisarı, Kandilli, Kanlıca ve Yeniköy bölgelerinde yoğunluk kazandı. Özsan, “Pandemide Anadolu Yakası'ndaki bahçeli yalı ve yalı dairelerine yerli alıcıların talebi arttı” ifadesini kullandı.

Son dönemdeki alımların tamamının yerli alıcılar tarafından gerçekleştiğini dile getiren Özsan, “200'e yakın yalı halen satışta. Yalılarını satışa çıkaran aileler yalılarının isminin satılık olarak ortalarda dolaşmaması için gizlilik sözleşmeleri imzalıyor” dedi.