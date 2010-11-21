-BOGAZ AKINTISINDAN ENERJİ ELDE ETMEYE ÇALIŞILIYOR MEXICO CITY (A.A) - 21.11.2010 - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Boğazı'ndaki akıntıdan enerji elde edilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kadir Topbaş, Tıbbiye Sarayı'nda düzenlenen ''Belediye Başkanları İklim Değişikliği Dünya Zirvesi''nde yaptığı konuşmada, UCLG Başkanı olarak ilk katıldığı toplantının iklim değişikliği ile ilgili olmasının anlamlı olduğunu belirtti. Şehirler yoğunlaştıkça çevre kirliliğinin de arttığını ifade eden Topbaş, bu nedenle şehir yöneticileri olarak büyük sorumlulukları olduğunu, UCLG olarak da bu konuya sıklıkla vurgu yaptıklarını dile getirdi. Buzulların erimesi ve doğal afetlere karşı somut adımlar atmaları gerektiğini vurgulayan Topbaş, bireylerin bilinçlendirilmesinin de ciddi önem taşıdığını söyledi. İstanbul'da 2006'da yaşanan kuraklığı örnek veren Topbaş, 180 kilometreden su getirme çalışmaları yaptıklarını, suyun dikkatli kullanılması konusunda kampanya başlattıklarını anımsatarak, bugün İstanbulluların suyun kullanımı konusunda dikkatli davrandıklarını belirtti. Belediye başkanlarının imar ve bayındırlık, ulaşım sistemlerinin düzenlenmesi, atıkların bertaraf edilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar yapmaları gerektiğini dile getiren Topbaş, ''Metrobüs hattını 700 bin insan kullanıyor. Biz bu çalışmayla 80 bin aracın trafikten çekilmesini sağladık. 613 ton karbon emisyonunun engellenmesini sağladığımızı tespit ettik'' diye konuştu Yerel yönetimlerin çevreci yapılar inşa edilmesi için teşvik edici olmaları gerektiğini dile getiren Topbaş, rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerin kullanılmasının önemine değinerek, ''İstanbul'da biz hidrojen enerjisi çalışmaları yapıyoruz. İstanbul Boğazındaki akıntıdan enerji elde edebilir miyiz? diye çalışmalar yapıyoruz. Yenilenebilir her enerji konusunda çalışmalar yapmalıyız'' şeklinde konuştu. Topbaş, büyük sanayi kuruluşlarının filtre ya da geri dönüşüm sistemleri olmadığı takdirde sorunların çözülemeyeceğini, filtre sistemleri ciddi bir maliyet getirdiği için sadece mesai saatleri içinde devreye sokulduğunu vurgulayarak, ''Hem hükümetlerin hem de halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü maalesef gezegenimiz bize çok ciddi sinyaller vermeye başladı'' dedi. -MEXICO PAKTI- Mexico City Belediye Başkanı Marcelo Ebrard Casaubon'un da zirvede imzalanan Mexico Paktı'nı uluslararası topluma Cancun'da sunacaklarını ifade etti. Zirvede bazı belediye başkanları söz alarak konuşma yaptı. Zirvede imzalanan Mexico Paktı'nda sera gazı salınımlarını gönüllü olarak azaltmak, bu amaçla yerel iklim azaltma yöntemlerini benimsemek, iklim değişikliklerinin yerel etkilerini belirlemek amacıyla yerel uyum stratejileri geliştirmek gibi bir dizi önleme vurgu yapıldı. Salınım envanterleri, taahhütleri, iklim hafifletme ve uyum önlemleri ve adımlarını ölçülebilir raporlanabilir ve doğrulanabilir bir şekilde kaydetmenin gereğine değinilen Mexico Paktı'nda, yerel iklim eylemleri için uluslararası finansmana doğrudan ulaşmak için mekanizma yaratmak, iklim değişikliği ile mücadele için sivil toplum katılımını teşvik etmek, yerel iklim eylemleri için çok yönlü kurumlar ve ulusal hükümetlerle ortaklık kurmanın gereğine yer verildi. Yerel yöneticiler, ortaklık ve şehirden şehire işbirliğini teşvik etmek, Mexico Paktı Sekreteryasının oluşturulması ve mesajının yayılması konusunda da mutabık kaldı.