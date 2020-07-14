Boğaz ağrısıyla hastaneye gitti, bademciğinden kurtçuk çıktı

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Boğazımızda hafif bir ağrı hissettiğimizde genellikle ilk olarak nezle olduğumuzu düşünürüz. Ancak Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaşayan bir kadının boğaz ağrısının altından beklenmeyen bir neden çıktı.

Doktorlar, 25 yaşındaki kadının bademciklerine takılmış 38 mm uzunluğunda bir kurtçuk bulundu.

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene's yer alan bir makaleye göre hasta, St Luke’s Uluslararası Hastanesi'ne boğazında rahatsızlık ve ağrı şikayetiyle geldi.

Doktorlar, kurtçuğu hastanın sol bademciğinden çıkardıklarında hâlâ canlı olduğunu ifade etti.

Kurtçuğun çiğ et veya balıktan bulaşabilen bir parazit türü olan nematod olduğu tespit edildi.

Hasta, şikâyetleri başlamadan 5 gün önce suşi yediğini ifade etti.