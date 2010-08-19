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Dünya

BOĞANIN YARALADIĞI İNSAN SAYISI 40'A ÇIKTI MADRİD (A.A)

19 Ağustos 2010 15:00

-BOĞANIN YARALADIĞI İNSAN SAYISI 40'A ÇIKTI MADRİD (A.A) - 19.08.2010 - İspanya'nın kuzeyindeki Navarra bölgesinde bulunan Tafalla arenasında, bir boğanın güreş sırasında seyircilerin arasına dalması sonucu yaralananların sayısı 40 oldu.  Bölge yönetiminden yapılan açıklamada, yaralılar arasında yer alan 10 yaşındaki bir çocuğun yoğun bakım ünitesine yatırıldığı, boğanın bir adamı boynuzladığı, olayda diğer 38'inin kişininse hafif yaralandığı belirtildi. Olaydan sonra önce etkisiz hale getirilen boğanınsa öldürüldüğü bildirildi. İspanyol medyasına göre, ilk kez bir boğa arenayı çevreleyen duvarların üzerinden atlayabilmiş, önce hız alan ardından duvarın üzerinden geçerek seyircilerin arasına giren boğa büyük panik yaratmıştı.

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