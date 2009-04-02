Boğalar'ın şakası yok!..

2010 Dünya Kupası Grup elemelerinde Türkiye'nin konuğu son Avrupa ŞAmpiyonu İspanya'ydı. Boğalar geriye düştükleri maçta, skoru kendi lehine çevirmeyi başardı ve Türkiye'yi 2-1 yendi.
Türkiye: 1 - İspanya: 2 - VİDEOMaçtan kareler - FOTOGALERİTerim'in zor anları - FOTOGALERİ
Türkiye, İspanya’da iyi oynamış olmasına karşın maçı kaybedince, bir dönemin oldukça popüler başlıklarından bir tanesiyle yeniden karşılaşmıştık, “yenildik ama ezilmedik
”..
Değişim sürekli, meşhur başlık bir döneme damga vurduğu bu haliyle değil, biz oynadık onlar kazandı, vurduk ama yıkamadık versiyonlarıyla karşımıza çıkmıştı ama olsun anlatılmak istenen “benim gözüm morardı ama sen bir de onu gör
”den başka bir şey değildi!..
İyi bir futbolsever olalım ve başlıkların tırnak içinde anlamlarından kurtulmasına müsaade etmeyelim!. Türkiye Bernabeu’da kazanabilir miydi? Böyle bir beklenti var mıydı? Bir puanı alabilseydi mutlu olunmayacak mıydı? İşte bu soruların yanıtı aslında atılan başlıkların da içini boşaltıyordu…
Bu nedenle ikinci maç her ne kadar İstanbul’da olsa da, her ne kadar rakibin hesap kitap işleriyle pek bir işi kalmamış olsa da, her ne kadar sahaya ‘80 milyon kişi’
çıkılsa da rakibin İspanya olduğu unutulmamalıydı… İlgili haberler
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Çünkü İspanya, 30 maçtır yenilmiyordu…
Çünkü İspanya, Vicente Del Bosque döneminde oynadığı 8 maçı da kazanmıştı…
Çünkü İspanya 2010 Dünya Kupası Elemeleri 5.Grupta oynadığı 5 maçı da kazanmıştı…
Çünkü bizim oturmuş bir takım olduğumuzu söylemek çok zordu: Şu ana kadar oynadığımız grup maçlarında 27 futbolcu forma şansı
bulmuş durumda…
Bütün maçlarda oynayan tek isim ise Volkan Demirel..
Umutsuzluğa da kapılmamak gerekiyordu tabi.. Hiçbir takım yenilmez değildir, rüyalar gerçekleşebilir… Maç Ali Sami Yen’deydi
ve Türkiye’nin bu statta kazanma oranı daha yüksekti: Türkiye, Ali Sami Yen Stadı’nda 27 maça çıktı. 13’ünü kazandı, 10’unu kaybetti..
Ayrıca 55 yıl önce de olsa Türkiye İspanya’yı yenmeyi başarmıştı
, bir kez daha neden olmasındı! Ve maç başladı…
İki takımda maça kontrollü başladı… Aslında İspanya’da oynanan maçta Türkiye oyuna daha etkin başlamıştı ve kazanma arzusunu
ilk dakikalarda belli etmişti ama maçın başladığı gibi bitmemesi kenar yönetimi strateji değiştirmeye itmişti anlaşılan…
İspanya’da gördüğümüz ise rakibin oyun anlayışı ne olursa olsun topa daha
fazla sahip olan taraf olmak, kontrolü elden bırakmamak etkili forvet elemanlarını topla buluşturup tehlike yaratmaktı…
Bunu ilk bölümlerde başarılı bir şekilde yaptıklarını söylemek çok zordu. Türkiye, özellikle orta alanda ve ceza yayı çevresinde daha fazla oyuncuyla rakinin en iyi yaptığı leyi, top çevirmesini engelliyor, Boğlar bir türlü oyun kuramıyorlardı
… Onlara bir tek seçenek kalıyordu o da uzaktan kaleyi yoklamak… Liverpoollu Riera bunu 13’te yaptı ve Volkan’ın muhteşem kurtarışı olmasa İspanyollar kilidi açmayı başaracaktı.. Semih ile güldük...
Türkiye ise en etkili atağını geliştirdiği dakikada, 26’da Arda’nın içeriye kestiği, Tuncay’ın indirdiği topla Semih ile golü
bularak taraftarlarını sevince boğdu: 1-0
29'da bu kez Tuncay ile bir kez daha gole yaklaşan takım Türkiye'di...
Bu topa dokunabilse Şanlı, kırmızı beyazlılar önemli derecede rahatalayacaktı...
Ama İspanya'nın golsüz giderken daha iyi oynadığını, yedikleri golle birlikte demoralize olduklarını da not düşmek gerekliyordu..
İlk yarının son düdüğü çaldığında akılda Riera'nın muhteşem şutu ve Volkan'ın kurtartışı, Semih'in golü ve Tuncay'ın kaçırdığı pozisyon kalıyordu...Yapma Nihat!..
İkinci yarı ilk yarının son 20 dakikası gibi başladı.İspanya'yı hataya zorluyor ve kazandığımız toplarla da hızlı çıkmaya çalışıyorduk. Böyle gelişen bir pozisyonda gole çok yaklaşan isim Nihat
oluyor ama Villarreali oyuncu alıştığımız vuruşlardan birini yapamayınca 47'de elimiz boş döndük...
Her şey yolunda giderken bir penaltıyla tüm planlar alt-st oldu... İbrahim Üzülmez'in eline çarpan topu İngiliz hakem ıskalamadı ve kazanılan penaltıyla Alonso gole çevirdi ve 62'de skor eşitlendi: 1-1
73'te Volkan yeniden sahne aldı
... Barcelonalı Xavi ortaladı... Liverpoollu Torres köeşeye sert vurdu... Fenerbahçeli Volkan muhteşem çıkarttı..
90'da Fenerbahçeli Güiza'nın asistiyle Riera
golü atan isim oldu ve muhteşem başlayan gece üzüntüyle sona erdi...: 1-2
Neticede, 1 Nisan'da İspanya'yı yenerek yenilmezlik serisine son vermeye çok yaklaştı Türkiye ama Boğlar'ın şakası olmadığını gördük hep birlikte...TÜRKİYE-İSPANYA: 1-2 Hakemler:
Mike Riley, Philip Sharp, Peter Kirkup TÜRKİYE:
Volkan, Gökhan Gönül, Hakan, Emre Aşık, İbrahim, Tuncay, Aurelio, Emre Belözoğlu, Arda (88 Nuri), Semih (81 Sabri), Nihat (77 Batuhan) İSPANYA:
Casillas, Ramos, Pique, Marchena, Capdevila, Silva (74 Busquets), Xavi, Xabi Alonso, Senna (67 Cazorla), Riera, Torres (85 Güiza) Goller:
Semih (26); Xabi Alonso (63, pen), Riera (90+2) Sarı Kartlar:
İbrahim, Emre Aşık, Semih, Emre Belözoğlu; Xavi, Ramos