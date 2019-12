Boğalar'ın şakası yok!..

İlgili haberler





Türkiye, İspanya’da iyi oynamış olmasına karşın maçı kaybedince, bir dönemin oldukça popüler başlıklarından bir tanesiyle yeniden karşılaşmıştık, “”..Değişim sürekli, meşhur başlık bir döneme damga vurduğu bu haliyle değil, biz oynadık onlar kazandı, vurduk ama yıkamadık versiyonlarıyla karşımıza çıkmıştı ama olsun anlatılmak istenen “”den başka bir şey değildi!..İyi bir futbolsever olalım ve başlıkların tırnak içinde anlamlarından kurtulmasına müsaade etmeyelim!. Türkiye Bernabeu’da kazanabilir miydi? Böyle bir beklenti var mıydı? Bir puanı alabilseydi mutlu olunmayacak mıydı? İşte bu soruların yanıtı aslında atılan başlıkların da içini boşaltıyordu…Bu nedenle ikinci maç her ne kadar İstanbul’da olsa da, her ne kadar rakibin hesap kitap işleriyle pek bir işi kalmamış olsa da, her ne kadar sahaya ‘çıkılsa da rakibin İspanya olduğu unutulmamalıydı…Çünkü İspanya,Çünkü İspanya, Vicente Del Bosque döneminde oynadığıÇünkü İspanya 2010 Dünya Kupası Elemeleri 5.Grupta oynadığıÇünkü bizim oturmuş bir takım olduğumuzu söylemek çok zordu: Şu ana kadar oynadığımız grup maçlarındabulmuş durumda…Bütün maçlarda oynayan tek isim ise Volkan Demirel..Umutsuzluğa da kapılmamak gerekiyordu tabi.. Hiçbir takım yenilmez değildir, rüyalar gerçekleşebilir…ve Türkiye’nin bu statta kazanma oranı daha yüksekti: Türkiye, Ali Sami Yen Stadı’nda 27 maça çıktı. 13’ünü kazandı, 10’unu kaybetti..Ayrıca 55 yıl önce de olsa, bir kez daha neden olmasındı!İki takımda maça kontrollü başladı… Aslında İspanya’da oynanan maçta Türkiye oyuna daha etkin başlamıştı veilk dakikalarda belli etmişti ama maçın başladığı gibi bitmemesi kenar yönetimi strateji değiştirmeye itmişti anlaşılan…İspanya’da gördüğümüz ise rakibin oyun anlayışıfazla sahip olan taraf olmak, kontrolü elden bırakmamak etkili forvet elemanlarını topla buluşturup tehlike yaratmaktı…Bunu ilk bölümlerde başarılı bir şekilde yaptıklarını söylemek çok zordu. Türkiye, özellikle orta alanda ve ceza yayı çevresinde daha fazla oyuncuyla rakinin en iyi yaptığı leyi, top çevirmesini engelliyor,… Onlara bir tek seçenek kalıyordu o da uzaktan kaleyi yoklamak… Liverpoollu Riera bunu 13’te yaptı ve Volkan’ın muhteşem kurtarışı olmasa İspanyollar kilidi açmayı başaracaktı..Türkiye ise en etkili atağını geliştirdiği dakikada, 26’dabularak taraftarlarını sevince boğdu: 1-029'da bu kez Tuncay ile bir kez daha gole yaklaşan takım Türkiye'di...Bu topa dokunabilse Şanlı, kırmızı beyazlılar önemli derecede rahatalayacaktı...Ama İspanya'nın golsüz giderken daha iyi oynadığını, yedikleri golle birlikte demoralize olduklarını da not düşmek gerekliyordu..İlk yarının son düdüğü çaldığında akılda Riera'nın muhteşem şutu ve Volkan'ın kurtartışı, Semih'in golü ve Tuncay'ın kaçırdığı pozisyon kalıyordu...İkinci yarı ilk yarının son 20 dakikası gibi başladı.İspanya'yı hataya zorluyor ve kazandığımız toplarla da hızlı çıkmaya çalışıyorduk. Böyle gelişen bir pozisyondaoluyor ama Villarreali oyuncu alıştığımız vuruşlardan birini yapamayınca 47'de elimiz boş döndük...Her şey yolunda giderken bir penaltıyla tüm planlar alt-st oldu... İbrahim Üzülmez'in eline çarpan topu İngiliz hakem ıskalamadı ve kazanılan penaltıyla... Barcelonalı Xavi ortaladı... Liverpoollu Torres köeşeye sert vurdu... Fenerbahçeli Volkan muhteşem çıkarttı..90'da Fenerbahçeligolü atan isim oldu ve muhteşem başlayan gece üzüntüyle sona erdi...: 1-2Neticede, 1 Nisan'da İspanya'yı yenerek yenilmezlik serisine son vermeye çok yaklaştı Türkiye ama Boğlar'ın şakası olmadığını gördük hep birlikte...Mike Riley, Philip Sharp, Peter KirkupVolkan, Gökhan Gönül, Hakan, Emre Aşık, İbrahim, Tuncay, Aurelio, Emre Belözoğlu, Arda (88 Nuri), Semih (81 Sabri), Nihat (77 Batuhan)Casillas, Ramos, Pique, Marchena, Capdevila, Silva (74 Busquets), Xavi, Xabi Alonso, Senna (67 Cazorla), Riera, Torres (85 Güiza)Semih (26); Xabi Alonso (63, pen), Riera (90+2)İbrahim, Emre Aşık, Semih, Emre Belözoğlu; Xavi, Ramos