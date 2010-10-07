-BOĞALAR'DA DİL TARTIŞMASI MADRİD (A.A) - 07.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Litvanya'ya karşı oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İspanya Milli Takımı'nda dil tartışması yaşandı. Ayrılıkçı Katalonya bölgesinin sembolü olarak bilinen FC Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Gerard Pique'nin, basın toplantısında Katalan bir gazetecinin yönelttiği soruya Katalanca cevap vermesi isteğini yerine getirmesi, Real Madridli Sergio Ramos'tan tepki aldı. Barcelona'dan takım arkadaşı David Villa ile ilgili soruya Katalanca cevap veren Pique'ye, İspanyolca anlamına gelecek şekilde ''Endülüsce, Endülüsce de söyle çok iyidir. Bakalım anlayacak mı?'' diye müdahale eden Endülüs doğumlu Ramos, daha sonra gazeteciyi kastederek, ''İspanyolca anlamakta herhalde zorlanıyor'' ifadelerini kullandı. Katalan futbolcu Pique, Ramos'un müdahalesi sonrasında soruya İspanyolca da cevap vererek, David Villa'nın milli takımda en çok gol atan oyuncu olmasını temenni ettiğini söyledi.