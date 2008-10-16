Boğalar kayıpsız

Belçika'ya konuk olan del Bosque'nin takımı yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda Villa'nın attığı golle sahadan 2-1 galip geldi ve 12 puana yükseldi.





Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Gruptaki en önemli rakibimiz İspanya yoluna kayıpsız devam ediyor. Belçika'ya konuk olan del Bosque'nin takımı yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda Villa'nın attığı golle sahadan 2-1 galip geldi ve 12 puana yükseldi.



Bugüne kadar oynadığı maçlarda kalesinde gol görmeyen İspanya, belçika mücadelesine bu ünvanını yitirerek başladı. 6. dakikada Sonck fırsatçılığını konuşturdu ve Belçika'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak ispanya rakibine göre etkili bir oyun ortaya koyduğu maçın 38. dakikasında Ineista ile beraberliği yakaladı. Son dakikaya kadar rakip savunmayı geçemeyen İspanya, 89. dakikada Villa'nın attığı golle maçı 2-1 kazandı ve puanını 12'ye yükseltti. İspanya böylece Türkiye ile arasındaki puan farkını 4'ye yükselterek bir sonraki maçlar öncesi önemli bir avantaj elde etti.

