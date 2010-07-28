T24 - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin özerk yönetim parlamentosu, İspanyolların ünlü boğa güreşlerinin bu bölgede yapılmasını 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yasakladı.



Bir sivil toplum örgütünün geçen yıl başlattığı boğa güreşlerinin Katalonya'da yasaklanması kampanyası çerçevesinde toplanan 180 bin imzanın ardından Aralık ayında Katalan parlamentosunda başlayan tartışma, bugün yapılan oylamayla sonuçlandı.



Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını savunan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Yeşiller partisinin destek verdiği yasa tasarısının oylaması sırasında, Katalonya'nın iki büyük partisi Yönelim ve Birleşik Koalisyonu (CİU) ile Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) milletvekillerini serbest bırakırken, muhafazakar görüşlü Halk Partisi (PP) karşı oy kullandı. Oylama sonucunda 68 "evet"e karşı, 55 "hayır" ve 9 çekimser oyla Katalonya'da boğa güreşleri yasaklandı.



Oylama yapılırken, parlamento dışında da boğa güreşlerine destek verenler ile karşı çıkan sivil toplum örgütleri karşılıklı gösteriler düzenledi.



İspanya'da boğa güreşlerini yasaklayan ilk özerk yönetim 1991 yılında Kanarya Adaları olmasına rağmen, Katalonya'nın benzer karar almasının arkasında "siyasi sebeplerin" olduğu görüşü savunuluyor.



El Mundo, ABC ve La Razon gibi İspanya'nın sağ görüşlü gazetelerinde, Katalan parlamentosunun aldığı kararın "hayvan sevgisinden değil, İspanya'ya karşı olmaktan" kaynaklandığı iddialarına yer verildi.



Madrid'de geçen yıl 343, Barselona'da ise sadece 16 boğa güreşi düzenlendiği hatırlatılarak, Katalan parlamentosunun aldığı kararın "Demokrasiye geçiş sürecinden sonra İspanyol kültürüne yönelik yapılan en ciddi saldırı" olduğu iddia edildi.



Katalan milletvekillerini ikna edebilmek için arenalarda tepkilerini dile getiren bazı İspanyol matadorlar ise, bir daha Katalonya'da arenaya çıkamayacak olmalarının "tarihi bir utanç" olduğunu savundular.



Öte yandan boğa güreşlerinin yasaklanmasından dolayı Katalonya bölgesinin 300 ila 500 milyon Euro arasında ekonomik bir kayba uğrayacağı bildirildi.





