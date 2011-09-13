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Ekonomi

BofA 30 bin çalışanını işten çıkaracak NEW YORK (A.A)

13 Eylül 2011 13:01

-BofA 30 bin çalışanını işten çıkaracak NEW YORK (A.A) - 13.09.2011 - ABD'nin en büyük bankası Bank of America (BofA), maliyet azaltma ve karları artırma planı kapsamında 30 bin çalışanı işten çıkaracağını bildirdi. Bank of America'nın Üst Yöneticisi(CEO) Brian Moynihan yaptığı açıklamada, karları ve şirket hisselerini artırma planı kapsamında, birkaç yıl içerisinde toplam çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasına denk gelen 30 bin kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını belirtti.  BofA, bu şekilde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamayı hedefliyor.

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