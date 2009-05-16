Boeing'ten pilotlara tavsiye

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken düşen Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 tipi uçağın arızası konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Boeing, kazanın, uçağın yerden yüksekliğini gösteren radyo altimetre cihazındaki üretim hatasından kaynaklandığını dolaylı olarak kabul etti.



Zaman gazetesinin haberine göre; Boeing firması, 737 tipi uçak kullanan kaptan pilotlardan, iniş esnasında irtifa cihazıyla ilgili tereddüt yaşamaları halinde havalimanını pas geçmelerini istedi. Yazı, Schiphol Havalimanı'nda 25 Şubat'ta yaşanan kaza sonrası Boeing'in hazırladığı yayınlar arasında yer aldı. 30 Nisan'da duyurulan Uçuş Ekibi Eğitim Dokümanı'nı güncelleyerek havayolu şirketlerine gönderen Boeing, 'uçağın gerçek konumu ile göstergeleri arasında uyumsuzluk olması durumunda inişten vazgeçilmesi' tavsiyesinde bulundu.



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Ali Ziya Yılmaz, Boeing'in yayınını 'geç kalmış bir tavsiye' olarak değerlendiriyor. Altimetredeki arıza giderilemediği için geçici bir çözüm yoluna başvurulduğunu düşünen Yılmaz'a göre, daha önce uyarı yapmayan Boeing, olabilecek kazalarda sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Pegasus Havayolları Genel Müdürü Sertaç Haybat da, 'radyo altimetre arızasına özel vurgu yapılmasını' manidar buluyor.



Boeing'in yaptığı ilginç açıklamanın ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, havayollarını Boeing'in son bülteni konusunda uyardı. Genel Müdür Ali Arıduru, bu konuda uçuş işletme başkanlıkları tarafından hazırlanacak raporun 22 Mayıs'a kadar kendilerine gönderilmesini istedi.



'Sorumluluktan kurtulma çabası...'



Türkiye Havayolu Pilotları Derneği Başkanı Kaptan Pilot Ali Ziya Yılmaz ise Boeing'in 'pas geçin' yönündeki kararını, 'geç kalınmış bir tavsiye' olarak değerlendirdi. Arıza henüz giderilemediğinden, 'geçici bir çözüm olarak, problemin tespiti halinde inişten vazgeçilerek pas geçilmesi' istendiğine dikkat çeken Yılmaz, "Radyo altimetrelerde arıza halinde pilot için uyarı sistemi bulunmuyor. İşin ilginç yanı Boeing, bu konuda herhangi bir uyarıda da bulunmamıştı. Şimdi ise adeta bundan sonra olabilecek kazalarda sorumluluğu üzerinden atmak için tavsiye kararı aldı." dedi.



'Eğitimlerde dikkat çekeceğiz'



THY yetkilileri, Boeing'in, 737 tipi uçaklarda radyo altimetre arızasının devam etme ihtimalini gözönünde bulundurarak uyarı yapma ihtiyacı hissettiğini aktardı.



Pegasus Havayolları Genel Müdürü Sertaç Haybat da şunları söyledi: "Burada, radyo altimetre arızasına özel atıfta bulunularak uyarı yapılıyor. Eğitimlerde bu konuya bir kez daha dikkat çekeceğiz."



