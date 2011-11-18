Boeing'den 22 milyar dolarlık rekor anlaşma

T24

Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Boeing, Endonezya merkezli Lion Air ile toplam değeri 21.7 milyar dolar olan, 201 adet 737 MAX ve 29 adet Yeni Nesil 737-900ER modeli uçağın satışı için anlaşmaya vardı.Bali’de düzenlenen Doğu Asya Zirvesi’nde, ABD Başkanı Barack Obama’nın huzurunda imzalanan anlaşma kesinleştiğinde, toplam dolar değeri ve uçak adedi olarak, Boeing’in tarihinde tek seferde verilen en büyük yolcu uçağı siparişi olacak. Lion Air’in anlaşma kapsamında ayrıca, 14 milyar dolar değerinde 150 adet uçak için satın alma opsiyonu bulunuyor.Boeing’in 737 MAX modeli, dünyanın en çok tercih edilen uçağı Yeni Nesil 737 serisinin güçlü özelliklerine ek olarak, yeni bir motorla üretilecek. 737 MAX, CFM International’ın en üst seviyede verimlilik ve güvenilirlik sunacak, son teknolojiye sahip LEAP 1-B motorlarıyla uçacak.Anlaşmayla ilgili konuşan Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Jim Albaugh, “Süregelen başarılı iş ortaklığımız doğrultusunda, Lion Air’in bir kez daha Boeing 737’yi tercih etmesinden gurur duyuyoruz. Lion Air, 2005 yılında 737-900ER modelinin ilk müşterisi olduğunda bölgesinde lider konumdaydı. Asya’da 737 MAX satın alacağını açıklayan ilk şirket olarak, bugün de liderliğini sürdürüyor” dedi.Lion Air’in kurucusu ve Başkanı Rusdi Kirana ise “Boeing’in yeni modeli 737 MAX, Lion Air’in geleceği olacak. 737 MAX, yüksek verimliliği ve gelişmiş teknolojisiyle, uçtuğumuz pazarlardaki düşük fiyat ve kaliteli hizmet politikamızı sürdürmemizde bize büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.Boeing, henüz geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı 737 MAX modeli için, şimdiye kadar havayolu şirketlerinden 700’ün üzerinde taahhüt aldı. Şirket Yeni Nesil 737 serisi için de bugüne kadar 6.000’den fazla sipariş alırken, 3.800’ün üzerinde uçağı müşterilerine teslim etti.