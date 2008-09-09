Boeing’de grev başladı

27 bin teknisyen ve işçiyi temsil eden Uluslararası Teknisyenler ve Havacılık İşçileri Sendikası’nın (IAMAW) Seattle bölgesi başkanı Tom Wroblewski, toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığını Boeing şirketinin yaklaşım göstermediğini belirterek, “grev başladı’’ dedi.



Boeing’in, 3 yılı kapsayan sözleşme önerisi, yüzde 11’lik ücret artışını öngörüyor. Şirket, mesai hariç 55 bin ve mesai dâhil 65 bin dolar olan ortalama teknisyenin yıllık gelirini, 3 yıllık sözleşme sürecinde 34 bin dolar daha artıracağını belirtiyor.



Sendika ise şirketin önerisiyle gelirlerinin düştüğünü, sağlık harcamaları maliyetinin işçiye yüklendiğini ve iş güvenliği ile üretim sırasında parçaların taşeronlara yaptırılması konularının ele alınmadığını kaydediyor. IAMAW, Boeing'de 1989 yılında 48, 1995 yılında 69 ve 2005 yılında 28 gün süren grev yapmıştı. Boeing firmasında greve gidilmesi, zaten programın 15 ay gerisinde kalan yeni yolcu uçağı ''Boeing 787 Dreamliner''ın teslimatını daha da geciktirecek. Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağının ilk teslimatının gelecek yılın ikinci yarısında olması planlanıyor. Boeing firması geçen yıl 4,1 milyar dolar kar etmiş ve 346 milyar dolarlık sipariş almıştı.



Grevin şirkete günlük maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olması bekleniyor.



Grev havacılığı vuracak



Boeing tesislerindeki 27 bin makinistin greve gitmesi üzerine Boeing’in 787 modeli için üretimin bir süreliğine durdurmasının dünya havacılık sektörünü derinden etkileyeceği söyleniyor.



Bu durumun envanterlerde birikmeler nedeniyle üretimi durdurulan modellerin gövdesinin büyük bölümünü üreten Asyalı ve Avrupalı tedarikçiler üzerinde büyük baskı yaratması bekleniyor. Karbon elyaflı gövde ve kanat yapılarının üretiminde yer alan büyük Japon mühendislik şirketleri Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries ve Fuji Heavy Industries’in projenin aksaması durumunda zarara uğrayabileceği öngörülüyor.



