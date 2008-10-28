Boeing’de 52 gündür süren grev bitti

Boeing’de grev başladı

ABD'li uçak şirketi Boeing ve şirketteki en büyük işçi sendikası 52 gündür süren grevi sona erdiren geçici anlaşmaya vardı.Uluslararası Teknisyenler ve Havacılık İşçileri Sendikası (IAMAW), federal arabulucunun yardımıyla dördüncü girişimde Boeing ile sendika üyelerinin iş güvenliğini sağlayan ve üretim sürecinde parçaların taşeronlara yaptırılmasına sınır getiren 4 yıllık sözleşme konusunda geçici anlaşma sağlandığını açıkladı.Boeing ve 27 bin işçiyi temsil eden IAMAW ile varılan geçici anlaşmayla, şirkette son 13 yıldaki en uzun grev ve günlük 100 milyon dolar olan gelir kaybı sona ermiş oluyor.Fabrikaları 52 gündür kapalı olan Boeing de geçici anlaşmayı doğruladı.IAMAW üyelerinin onaylanması gereken anlaşmanın 3-5 gün içinde oylamaya sunulacağı belirtildi.Boeing daha sonra 20 bin mühendisi temsil eden SPEEA ile sözleşme görüşmelerine başlayacak. SPEEA, internet sitesinde görüşmelerin yarın başlayacağını bildirdi.Chicago merkezli Boeing, geçen hafta grev nedeniyle çeyrek karının yüzde 38 düştüğünü açıklamıştı.Grevin sona ermesiyle birlikte Boeing, zaten programın 16 ay gerisinde kalan "787 Dreamliner" tipi yolcu uçağının teslimiyle ilgili çalışmalara başlayacak.Wall Street uzmanlarına göre, 6 Eylülde grevin başladığı Boeing firması, grev sırasında her gün 100 milyon dolar kaybederken, 52 gün süren grevde toplam gelir kaybı 5,2 milyar dolara ulaştı.Geçen yıl 4,1 milyar dolar kar eden ve 275 milyar dolarlık ticari uçak siparişi alan Boeing'de IAMAW, daha önce 1989 yılında 48, 1995 yılında 69 ve 2005 yılında 28 gün süren grev yapmıştı.