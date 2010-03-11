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Dünya

Boeing ve Xerox Başkanları'ndan Obama'ya danışman

ABD Başkanı Obama iki şirket yöneticisini ihracatı artırma çabalarına liderlikle görevlendiriyor.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Amerika Başkanı Barack Obama iki Amerikan şirketi yöneticisini Amerikan ihracatını artırma çabalarına liderlik etmekle görevlendirecek.

Beyaz Saray’dan bir yetkili Başkan’ın İhracat Konseyi adlı danışma kurulunun  Boeing şirketi başkanı Jim McNerney ve Xerox matbaa şirketinin yöneticisi Ursula Burns tarafından idare edileceğini söyledi.

Başkan’ın İhracat Konseyi başkana uluslar arası ticaret konularında danışmanlık yapıyor.

Obama’nın bugün ayrı bir kurulun oluşturulacağını açıklaması bekleniyor. İhracat Promosyon Kabinesi adlı kurum hükümet kaynaklarını kullanarak ihracatı arttırmakla görevli olacak.

Obama Amerikan ihracatını iki katına çıkararak 2 milyon iş imkanı yaratma sözü vermişti.

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