Boeing ve THY yetkililerinden 40 Boeing alımına ilişkin açıklama

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) Boeing\'e sipariş ettiği 40 uçaklık imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısının katılımıyla Hard of New York\'ta yapılmıştı. THY Basın Müşavirliği, Boeing ve THY yetkililerinin, 20 + 20 toplamda 40 adet ve 2019’dan başlayıp 2023’te tamamlanmak üzere 787-9 Dreamliner satın alma görüşmelerine ilişkin açıklamalarını kamuoyuyla paylaştı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin olarak “787 Dreamliner dünyada en son ve en modern teknolojiye sahip olan uçaklardan biridir. Dolayısıyla bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında filomuzu daha da güçlendirmek; yanı sıra yolcu memnuniyetini arttırarak iş birliğimizi geliştirmektir. Türk Hava Yolları olarak bu görüşmeler esnasında Türkiye’den temin edilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacmini de değerlendirmekteyiz. Görüşmelerin sonuçlanmasında bu husus son derece önem arz etmektedir ve bu konuya ehemmiyetle eğilmekteyiz”.

Görüşmelere istinaden Boeing Başkan Yardımcısı Ray Conner; “Boeing’in Türkiye ile olan ilişkisi, 70 yılı aşkın köklü bir geçmişe dayanan çok önemli uzun vadeli bir ortaklıktır. Türkiye ile birlikte çalışarak, bu köklü ortaklığımızı; gerek Türkiye’deki varlığımızın genişlemesine ilişkin uzun vadeli hedefimize ulaşmamız gerekse Türk havacılık sanayinin gelişimini hızlandırmamız yolunda bir adım daha ileriye taşıyoruz” şeklinde konuştu.

BOEİNG TÜRK HAVACILIĞINI DESTEKLEYECEK

Boeing ve Türk hükümeti yetkilileri ayrıca Türk havacılık sanayinin gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye’nin 2023 Vizyonu hedefleri doğrultusunda tasarlanmış olan “Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi’ni kamuoyuna duyurdu. Bu girişimin aynı zamanda Boeing’in Türkiye’deki varlığını güçlendirmesine de katkı sağlaması bekleniyor.

Boeing Türkiye Milli Havacılık Girişimi, Boeing\'in araştırma, mühendislik ve kabiliyet geliştirme alanlarında; devlet, Türk hava taşımacıları, havacılık hizmet şirketleri ve sanayi tedarikçileri ile yatırımlarını ve programlarını uyumlu hale getiren stratejik bir çerçevenin ana hatlarını da ortaya koyuyor. Bu girişim aynı zamanda Boeing’in, Türkiye’nin önemli bir pazar ve küresel havacılık sektörünün de önde gelen katılımcılarından biri olduğuna ilişkin uzun vadeli görüşünün ve güveninin yansıması şeklinde yorumlanıyor.