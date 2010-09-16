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Dünya

BOEING UZAYA YOLCU TAŞIYACAK  ATLANTA (A.A)

16 Eylül 2010 10:38

-BOEING UZAYA YOLCU TAŞIYACAK  ATLANTA (A.A) - 16.09.2010 - Boeing havacılık firması, dünya yörüngesinin alt kademelerinde seyahat edilmesini sağlayacak CST-100 adlı aracıyla uzaya yolcu taşımayı planlıyor.  NASA için geliştirilmekte olan ''CST-100'' adlı uzay aracının 7 kişiyi taşıyacağı ve 2015'te sefere hazır olacağı bildirildi.  Boeing firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Virginia'daki Space Adventures adlı firmayla, uzay aracının ticari seferleri için yolculara koltuk satılması anlaşması yapıldı.  Firma, potansiyel yolcularının bireyler, firma temsilcileri, hükümet dışı örgütler ve ABD hükümet kuruluşları olabileceğini kaydetti. 

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