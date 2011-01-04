Boeing skandalını kim, nasıl gördü?

T24 - Türk basını Wikileaks'in son Boeing belgelerinde yer alan Unakıtan ve astronat iddiasını birinci sayfalarda nasıl gördü?



İşte Medyatava'nın araştırması:



Amerikan Boeing firmasından 20 uçak alımı karşılığı Türk astronot ricası ve Unakıtan'ın Boeing'e Türkiye temsilcisi olarak isim önerdiği iddiaları günün haberi... Bu son wiki'leri yazan da New York Times.



Doğan Grubu: Haberi olanca büyüklüğü ile verdi. Milliyet ve Vatan sürmanşetten geniş ve coşkulu gördü. Unakıtan ve uçak görseli de kullandı. Hürriyet ise haberi manşetten büyük harflerle verip, astronat ile Gül-Obama görseli kullandı, Unakıtan'ı da fotoğrafsız kutu yaptı. Radikal haberi tepeden kullandı, Unakıtan'ı da alt başlıkta gösterdi. Posta ise haberin hakkını "Bizi de uzaya götür" başlığıyla verdi.



Turkuvaz Grubu: Sabah haberi birinci sayfada 2 sütuna gördü. "Wikileas'ten bir balon daha" başlığını kullandı. Unakıtan'dan hiç bahsetmedi. Ankara kaynaklarının 'dedikodu' yorumu yaptığını yazdı. Takvim gazetesi haberi hiç kullanmadı.



Ciner Grubu: Habertürk haberi logo yanından uçak görseli ile kullandı "20 Boeing'e bir astronot" başlığını atıp Unakıtan detayını da görünür bir kutu yaptı.



Çukurova Grubu: Akşam haberi sayfanın en altında kullandı. Unakıtan bölümünü yazmadı. Güneş gazetesi ise manşet yanında "Amerika bizi uzaya götür" başlığı ile verdi.



İpek Grubu: Bugün gazetesi haberi kullanmadı.



Albayrak Grubu: Yeni Şafak da haberi birinci sayfasında kullanmadı.



Cumhuriyet: 1,5 sütuna resimsiz kullandı. İki iddia da yer aldı ama Unakıtan olayı haberin içinde kaybolmuş.



Zaman: Haberi kullanmadı.



Taraf: Birinci sayfada manşet yanı yaptı, başlığı: Boeing alana uzay bedava.



Star: Sayfanın en dibinde sadece minicik bir başlıkla gizledi. Ama "görmedi" sayılmaz!..



Sözcü: En muhalif gazete birinci sayfadan bu golü kaçırdı!.. Haber muhtelemen yarın başka bir yönü ile kullanılır.



İhlas Grubu: Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi de haberi görmeyenler arasında.





