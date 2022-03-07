Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.

Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi.