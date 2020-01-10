Boeing'in kazalardan önceki iç mesajlaşmaları krizi derinleştiriyor; "MAX 8'ler maymunlar tarafından yönetilen palyaçolar tarafından dizayn edilmiş"

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Boeing'in kısa süre arayla teknik problemler sebebiyle iki kez çakılan uçakları 737 MAX 8'ler konusunda iç mesajlaşmalarda kullanılan ifadeler kafalarda daha çok soru işareti yarattı.

İlk kazadan yaklaşık bir buçuk yıl önce, Nisan 2017'de yapılan bir mesajlaşmada iki Boeing çalışanın MAX 8'in uçuş yönetim sistemi hakkında şikayetlerde bulunurken bir yetkili de, "Bu uçak maymunlar tarafından yönetilen palyaçolar tarafından dizayn edilmiş" ifadelerini kullandı.

FAA'nin talebiyle paylaşılan iç mesajlaşmalar Boeing'in denetlemeleri geçebilmek için nasıl lobicilik yöntemleri uyguladığını da ortaya çıkarmıştı. Reuters'ın aktardığına göre Kasım 2015'te bir çalışan simülatörde sorun olduğunu ifade etti ve denetlemede bunun düzeltilmesinin isteneceğini belirtti. Notun devamında ismi paylaşılmayan çalışan, "Sert bir şekilde karşılık vermeye çalışacağız, son müzakerede en üst derecede desteğe ihtiyacımız olacak" dediği görüldü.

Boeing dün yaptığı açıklamada bütün simülatörlerinin "sağlam bir şekilde çalıştığını" bildirdi.

Daha önce basınla paylaşılan mesajlaşmalarda Boeing simülasyon pilotu Mark Forkner'ın denetleyicileri bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirdiklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Boeing'in en çok satan uçaklarından olan MAX 8, Endonezya ve Etiyopya'da iki kaza yapıp 346 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra Mart ayında yere indirilmişti. Boeing, kazaya sebebiyet veren sistemi düzeltmenin üzerinde çalışmalar yaptı ancak ABD Federal Havacılık Kurumu MAX 8'lere uçuş izni vermedi.