"Boeing çalışanlarının ailelerini uçaklara bindirmek istemediklerine dair mesajlara ulaştık"

İstanbul'da 5 Şubat günü üç parçaya ayrılan yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden Songül Bozkurt’un avukatı, "Boeing çalışanlarının kendi ailelerini bile Boeing uçaklarına bindirmek istemediklerine dair mesajlaşmalara ulaştık. Bu uçakları güvenilir bulmadıkları yönündeki mesajlaşmalar var" iddiasında bulundu.

Songül Bozkurt'un ailesi, ABD'li bir hukuk bürosu aracılığıyla uçak üreticisi Boeing'in merkezinin bulunduğu Chicago'da olayla ilgili ilk tazminat davasını resmen açtı.

Uçak firması Boeing başta olmak üzere küresel çapta kazandığı davalarla ünlenen ABD'li avukat Nomaan Husain ile İzmirli avukat Ender Keleş, başlattıkları hukuk mücadelesiyle ilgili İzmir'de basın toplantısı düzenledi.

Kazada yaralananlarla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle temasa geçmeye çalıştıklarını ifade eden Husain, “Kazada yaşamını yitiren Songül Bozkurt'un ailesi tazminat davası için vekalet verdi. Tüm mağdurların yasal haklarını sonuna kadar aramak için göreve hazırız” dedi.

"Boeing firmasının kusurlarını kabul etti"

İzmir Barosu avukatlarından Ender Keleş ise kazadan sonra Songül Bozkurt'un ailesinin kendisiyle irtibata geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Yalnızca Türk adalet sisteminde bir davadan ziyade bu konunun uluslararası boyutunu düşünerek uçak üreticisi firmaya karşı ABD'de de bir dava açılabileceğini söyledik. Bu konuda uzmanlaşmış ABD'li bir hukuk firmasıyla görüştük.



Avukat Nomaan Husain de daha önceki kazalarda olduğu gibi bu kazada da pilot hatası veya kötü hava şartları gibi görüşlerin herkes tarafından kabul edildiğini ancak gerçeğin sonradan ortaya çıktığını ve Boeing firmasının kusurlarını kabul ettiğini söyledi. Dün itibariyle Boeing firmasının merkezinin yer aldığı Chicago'da davayı açtık."

"Boeing çalışanları yakınlarını uçaklara bindirmiyor"

2007'de Honduras, 2008'de Endonezya'da yaşanan kazaların ardından da uçak firmalarınca bir algı oluşturulduğunu savunan Keleş, şu iddialarda bulundu: "Pilotaj hatası diyerek bir algı oluşturuluyor. Bu uçakların her türlü hava şartlarında iniş yapabilecek şekilde üretildiği hakkında herkes hem fikir. Bu kazaların pilot veya hava şartlarına bağlanmaması gerekir. Boeing, 737 Max uçaklarını ürettikten sonra dünyada gelmiş geçmiş en güvenilir uçağın üretildiğini iddia etti.

Boeing çalışanlarının kendi ailelerini bile Boeing uçaklarına bindirmek istemediklerine dair mesajlaşmalara ulaştık. Bu uçakları güvenilir bulmadıkları yönündeki mesajlaşmalar var." (İHA)