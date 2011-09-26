-Boeing 787 Dreamliner'ı teslim etti EVERETT (A.A) - 26.09.2011 - Amerikan havacılık firması Boeing, yüzde 50'sini plastik ve karbon fiberi gibi "kompozit malzeme" kullanarak ürettiği yeni uzun mesafe yolcu uçağı 787 Dreamliner'ı üç yıl gecikmeyle Japon havayolu şirketi All Nippon Airlines'a (ANA) bugün teslim etti. ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin Evertt kentinde Boeing firmasının üretim yerinde sağanak yağış altında yapılan uçağın teslim töreninde, Boeing firmasının Genel Müdürü Jim Albaugh, ANA'nın Genel Müdürü Şiniçiro İto'ya büyük bir metal anahtar verirken, "Bunu lütfen büyük bir dikkatle alın, çok gururluyuz" dedi. ANA Nisan 2004'te 787'yi ilk sipariş ettiğinde uçağa 2008 yılında sahip olmayı umarken, imalinde yaşanan sorunlardan ötürü üç yıl gecikmeyle üretilen ANA'nın beyaz ve deniz mavisi renklerine boyalı ilk uçak, üretiminde yer alan yüzlerce kişinin eşliğinde hangardan çıkarıldı. Yarısının kompozit malzemelerden üretilmesi sayesinde kendi kategorisindeki diğer yolcu uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt harcayan uçak yarın ANA Genel Müdürü İto ile birlikte Japonya'ya hareket edecek. Kalıp teknolojisi sayesinde 1500 alüminyum örtü ve 50 bin perçin daha az kullanılarak üretilen 16 bin km menzilli Boeing Dreamliner 787, diğer uçaklardan daha sessiz. Yolcularına dokunmatik 17 inç ekran ve elektrikle pencere gibi lüks hizmetler verecek 250 ila 290 koltuk kapasiteli uçak, üç yıl gecikmeyle yaklaşık 32 milyar dolara mal oldu. Koltukları özel tasarlanan ve içerdeki hava diğer uçaklara göre daha kuru olan Dreamliner, 57 metre uzunluğa ve 60 metre kanat genişliğine sahip bulunuyor.