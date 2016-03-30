Boeing 4,500 kişiyi işten çıkarıyor

Boeing, maliyetleri düşürmek için bu yıl ortasına kadar 4 bin 500 çalışanın işine son verileceğini duyurdu.Bu, 161 bin kişiyi istihdam eden Boeing'de yüzde 3'lük bir kesinti anlamına geliyor.

Şirket sözcüsü, bin 600 kişinin tazminatlarını alarak gönüllü ayrılacaklarını, kalanın da farklı birimlerden seçileceğini söyledi. İşten çıkarılacaklar arasında her kademeden yöneticilerin de bulunacağı bildirildi.

Boeing'in ticari uçak pazar payında Airbus'a karşı pazar payında gerileme yaşanması hissedarları arasında kaygı yaratıyor. Geçen yıl 762 uçak teslimatı yapan Boeing'in kaydettiği bu sayı aslında tahminlerin üzerinde.

Ancak yine aynı dönemde aldığı yeni uçak sipariş sayısı büyük ölçüde azalmış durumda. Geçmişte Boeing'in en önemli müşterileri arasında yer alan Orta Doğu ve Asya'daki siparişlerde özellikle gerileme var.

Bir diğer sorun da, Boeing'in karşılaması gereken sipariş toplamının 5 bin 795 civarında olması. Bu da şirketin aldığı son siparişi ancak 7,5 yıl sonra teslim edebileceği anlamına geliyor.

Hem Boeing hem de Airbus'ın tam kapasiteyle çalıştıkları dikkate alındığında, havayolu şirketleri de, yıllarca kendilerine teslim edilmeyecek uçaklara para ödemek istemiyor.