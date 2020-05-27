Boeing 12 binden fazla kişiyi işten çıkartıyor!

BBC Türkçe

Havacılık devi Boeing, önümüzdeki haftalarda 12 binden fazla çalışanını işten çıkartacağını açıkladı.

Şirket, 6770 kişinin iş akdinin feshedileceğini, 5220 kişinin de gönüllü tazminat paketini alıp, ayrılacağını belirtti.

Boeing geçen ay, küresel iş gücünün yüzde 10'unu, kabaca 16 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dave Calhoun "Keşke başka bir yol olsaydı" diye konuştu.

Şirket, iki kazanın ardından 737 Max modelinin uçamaması nedeniyle zaten krizdeydi ve Koronavirüs'ün etkisiyle daha da zor günler yaşamaya başladı.