Boeing milyonlarca dolar tazminat ödemeyi kabul etti

Hollanda’da, 25 Şubat 2009’da İstanbul’dan Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı’na inişe geçtiği sırada düşen THY uçağı kazasına ilişkin dava, davalı Boeing’in anlaşma yolunu seçmesiyle rafa kalktı.

Vatan gazetesinin haberine göre, Boeing kazadan sonra yaralılara 5 bin ile 10 bin dolar arasında tazminat ölenlerin ailelerine ise 50 biner dolar para vermişti. Ancak geçen yıl Hollanda Uçuş Güvenliği tarafından yayımlanan raporda kazanın bozuk altimetre (irtifa gösterge aleti) yüzünden meydana geldiği ve Boeing’in yüzde 80 kusurlu olduğu belirtilince, bu kez mağdurlar Boeing’e milyonlarca dolarlık tazminat davası açmıştı.

Sayıları 70 ile 80 arasında değişen kazazedelerin temsilcisi Dan Huesmann, Boeing’in davacılarla anlaştığını ve davanın kapandığını açıkladı. Kazada ağır yaralanan 6 kişi, Boeing’e 20 milyon dolar dava açmıştı. Fakat davalı ile davacılar arasında yapılan anlaşma gereği Boeing’in ne kadar ödediği belirtilmedi.



Öte yandan kazayla ilgili kamu davası soruşturmasını yürüten Haarlem savcılığı 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı kazayla ilgili kimsenin suç işlemediğine karar verildiğini bildirdi, cezai soruşturma kapatıldı.

Tanık ve uzmanların dinlendiği, pilot ve hava trafik kontrolü ile birlikte THY ve 737-800 model uçağın üreticisi Boeing’in incelendiği belirtilirken “Hollanda’da suç islemiş olduğu tespit edilen yasal ya da tüzel hiçbir şahıs bulunmamaktadır. Haarlem iddia makamı, cezai soruşturmayı kapatmış bulunmaktadır” açıklaması yapıldı.

127 yolcu ve 7 kişilik mürettebat taşıyan uçak 2009’da havaalanına bir buçuk kilometre uzaklıktaki bir tarlaya düşmüş ve üç parçaya ayrılmıştı.



