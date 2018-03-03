BOE Başkanı Carney: Kripto para birimlerine daha kapsamlı düzenleme getirilmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Mart (DHA) – Birleşik krallık merkez bankası İngiltere Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, kripto para birimleri işlemlerini yasaklama niyetinde olmadıklarını, fakat sanal para birimlerine daha kapsamlı bir finansal sistemde düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

İskoç Ekonomi Konferansı’nda konuşan BOE Başkanı Carney, “Ayrıştırmak, Düzenlemek ve Entegre Etmek” başlığı altında yaptığı konuşmada, Çin’i örnek göstererek halkı kripto para birimleri kullanımı ve yatırımından izole etmenin iyilikten çok zarara sebep olacağına dikkat çekerek, “Bununla birlikte eğer toplumda geniş kabul görürse izolasyon temel ödeme teknolojilerinin gelişmesinden kaynaklanabilecek büyük fırsatların önüne geçebilir” dedi.

Kripto para birimleri işlemlerinin oldukça yaygın olarak kullanıldığı Çin’de hükümetin sanal para birimlerine getirdiği yasak ve düzenlemelere dikkat çeken Carney, dolandırıcılık ile mücadele etmek ve genel olarak finansal sistemler için piyasa bütünlüğünü ve güvenliğini desteklemek için kripto para birimleri pazarının bileşenleri için oluşturulacak bir düzenlemenin “daha doğru bir yol” olduğunu vurguladı.

Kripto para birimlerini, daha büyük ayrıcalıklar sunan fakat aynı zamanda belirli sorumluluklar oluşturan “finansal sistemde” “aynı standartta” tutmak istediğini belirten Carney, “Yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek, piyasa bütünlüğünü teşvik etmek ve finansal sistemin emniyetini ve sağlamlığını korumak için kripto para birimi varlık ekosisteminin unsurları düzenlenmelidir” dedi.