BOE 315 yıllık tarihinin en düşük faiz oranını gördü

İngiltere Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 0.5 puan indirerek yüzde 1'e çekti. Böylece kurum 315 yıllık tarihindeki en düşük faiz seviyesini görmüş oldu.



İngiltere'de faizler İngiltere Merkez Bankası (BOE) tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere ekonomisinin bu yıl 1946 yılından bu yana en kötü büyüme performansını göstermesi bekleniyor ve ekonominin 1980'lerden bu yana olan en büyük durgunluk mücadelesini verdiğini söylüyor.1694 yılında kurulan İngiltere Merkez Bankası da ekonomiyi canlandırmak ve resesyonla savaşmak adına faizleri indiriyor. BOE'nin bugünkü toplantısından yarım puanlık bir indirim kararı çıkarken, faiz oranları indiği yüzde 1 seviyesi ile tarihin en düşük seviyesine geldi.

İngiltere Merkez Bankası, son 18 ay içinde, faizleri beş kez indirerek krizle mücadelede en radikal adımlardan birisini atmış oldu. Ülkede faizler Büyük Buhran döneminde bile yüzde 2'nin altına inmemişti.



Avrupa faizleri değiştirmedi



İngiltere Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) da faiz kararını açıkladı. ECB, yüzde 2 seviyesinde olan faizleri değiştirmeme kararı aldı.



BoE tarihi faiz indirimleriyle '0 faiz' kervanına katıldı



ABD ve Japonya merkez bankalarının başını çektiği "0 faiz" furyasına böylece İngiltere Merkez Bankası (BoE) da katıldı.



BoE'nin şubat ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceği ve bu kez faizleri 1 puanın altına çekerek "0 faiz"e yaklaştıracağı konuşulmuştu. Sonuç konuşulan gibi oldu.



Avrupa Birliği'nin (AB) Almanya'dan sonraki ikinci büyük ekonomisi İngiltere'de faiz oranları, Büyük Buhran döneminde dahi yüzde 2'nin altına inmemişti. BoE, ekim ayından bu yana faiz oranlarında toplam yüzde 4 indirim gerçekleştirdi.



Sıkıntı aşılamazsa para basılabilir



Uzmanlar BoE'nin faiz indirme silahında kurşun kalmadığında ekonomiyi harekete geçirmek için başka önlemler almak zorunda olduğuna dikkat çekiyor. Bunların başında da kantitatif gevşetme yani para arzını artırma geliyor. 2000'li yılların başında Japonya'nın uyguladığı bu politika şimdilik merkez bankalarının göz önünde bulundurduğu ancak uygulamaya cesaret edemediği bir yöntem olarak duruyor.



Öte yandan, faiz kararının ardından BoE'den yapılan açıklamada, gerek iş dünyası gerekse tüketici güveninde dikkate değer gerilemeler yaşandığının altı çizildi ve "Dünya ticaretinde yaşanması beklenen büyüme uzun zamandır gerçekleşen en düşük büyüme olacak" dendi. Açıklamada ayrıca dünya ekonomisinin alışılmadık keskinlikte ve büyük bir uyum içinde gerilediğine vurgu yapıldı.

