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Bodrum'un tutuklu başkanı Kocadon görevden alındı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un iki ay önce tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı

06 Ağustos 2012 13:25

Haziran ayında yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan ve serbest bırakılması için kampanyalar düzenlenen DP'li Belediye Başkanı Kocadon, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alındı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'un iki ay önce tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin geçen haziran ayında Bodrum Belediyesi'ne düzenlediği operasyonun ardından aralarında Belediye Başkanı Kocadon'un da bulunduğu 6 kişi 'İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklanmıştı.

Bodrum'da Kocadon'un serbest bırakılması için bir dizi gösteri yapılmış ve kampanyalar düzenlenmişti.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kocadon 6 Eylül tarihindeki ilk duruşmasını beklerken görevinden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar Muğla Valiliği tarafından cezaevindeki Kocadon'a tebliğ edildi.


İade davası açacağız


Kocadon'un avukatı Mehmet Akif Türkoğlu, görevden alınmayla ilgili şu aşamada yapılacak bir şey olmadığını belirterek şunları söyledi: 'Duruşmayı bekliyoruz. Tahliye edildikten sonra göreve dönmesi için İdare Mahkemesi'ne dava açacağız. Kendisi tutuklu olduğu için dava açmanın anlamı yok. Tahliye edilmesinden sonra hukuk mücadelesi başlatılacak' dedi.

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