Bodrumspor'un rakibi lider Afyonspor

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Amed Sportif\'e 2-0 yenilip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın liderlik koltuğunda oturan Afjet Afyonspor deplasmanında terleyecek. Zafer Stadı\'nda Yasin Kol\'un yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Sıralamada 17 puanla 15\'inci basamakta yer alan Bodruspor\'un Başkanı Riza Karakaya, zor bir maça çıkacaklarını ancak futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlılar sezonun ilk yarısında oynanan maçta Afyonspor\'a evinde tek golle mağlup olmuştu.