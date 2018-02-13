T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrumspor'un rakibi lider Afyonspor

BODRUM, (DHA) TFF 2

13 Şubat 2018 14:54

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Amed Sportif\'e 2-0 yenilip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın liderlik koltuğunda oturan Afjet Afyonspor deplasmanında terleyecek. Zafer Stadı\'nda Yasin Kol\'un yöneteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Sıralamada 17 puanla 15\'inci basamakta yer alan Bodruspor\'un Başkanı Riza Karakaya, zor bir maça çıkacaklarını ancak futbolculara güvenlerinin tam olduğunu söyledi.
Yeşil-beyazlılar sezonun ilk yarısında oynanan maçta Afyonspor\'a evinde tek golle mağlup olmuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHA TFFLig Kırmızı GrupAmed SportifBodrum Belediyesi BodrumsporAfjet AfyonsporZafer Stadı Yasin KolSıralamadaBodruspor Başkanı Riza KarakayaYeşilbeyazlılarAfyonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24