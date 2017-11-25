Bodrumspor'un konuğu Menemen Belediyespor

BODRUM, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Bucaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın şampiyonluğu hedefleyen Menemen Belediyespor ile evinde kozlarını paylaşacak. Bodrum İlçe Stadı\'nda Sinan Dereci\'nin düdük çalacağı müsabaka saat 13.30\'da başlayacak.

Geçen hafta Bucaspor maçında sakatlanan Emre Şahin, Emrah Öztürk ve Muhammet Aran, Menemen Belediyespor\'a karşı forma giyemeyecek. Menemen Belediyespor\'da ise kart cezalısı Kerem Bulut ile sakat Serdar Deniz, Bodrum deplasmanında yok.



