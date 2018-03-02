Bodrumspor'un konuğu Hatayspor

BODRUM, (DHA)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta Keçiörengücü deplasmanından 2-2\'lik beraberlikle dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor\'u ağırlayacak. İlçe Stadı\'nda Mustafa Kürşad Filiz\'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.30\'da başlayacak.
Yeşil-seyazlılarda, Keçiörengücü deplasmanında kırmızı kart gören Agah Oktay, Hatayspor sınavında forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bodrumspor, 19 puanla 15\'inci basamakta yer alırken, 52 puana sahip Hatayspor, 2\'nci sırada bulunuyor.