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Spor

Bodrumspor'dan gövde gösterisi

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turunda Niğde Anadolu'yu deplasmanda 4-0 yenerek eleyip grupta bu hafta konuk olacağı rakibine göz dağı v

28 Eylül 2018 18:04

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turunda Niğde Anadolu\'yu deplasmanda 4-0 yenerek eleyip grupta bu hafta konuk olacağı rakibine göz dağı verdi. Niğde karşısına kupada dün oynanan mücadeleyi yine deplasmanda farklı kazanmanın psikolojik üstünlüğüyle çıkacak yeşil-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) onayıyla Pazar günü saat 15.30\'da başlaması planlanan maçı aynı gün saat 14.00\'e aldırdı.

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