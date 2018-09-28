Bodrumspor'dan gövde gösterisi

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Turunda Niğde Anadolu\'yu deplasmanda 4-0 yenerek eleyip grupta bu hafta konuk olacağı rakibine göz dağı verdi. Niğde karşısına kupada dün oynanan mücadeleyi yine deplasmanda farklı kazanmanın psikolojik üstünlüğüyle çıkacak yeşil-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) onayıyla Pazar günü saat 15.30\'da başlaması planlanan maçı aynı gün saat 14.00\'e aldırdı.