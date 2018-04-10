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Spor

Bodrumspor'dan gol yağmuru

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en önemli rakiplerinden Bucaspor'u evinde 6-2 yenerek 4'te 4 yapan ve düşme potasından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarına son haftalarda gol resitali yaşattı

10 Nisan 2018 14:58

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta en önemli rakiplerinden Bucaspor\'u evinde 6-2 yenerek 4\'te 4 yapan ve düşme potasından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarına son haftalarda gol resitali yaşattı. Son 4 haftada Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor (D), Tuzlaspor ve Bucaspor\'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, ağlara toplam 14 gol bıraktı. 
Mersin İdmanyurdu\'nu 5-1 yenerek çıkışa geçen Ege ekibi, Sivas deplasmanından 2-1\'lik galibiyetle döndü. Üst üste sahasında önce Tuzlaspor\'u 1-0, Bucaspor\'u da 6-2 yenen Bodrum, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Tarık Daşgün, iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek, \"Tek amacımız kümede kalmak. Çizgimizi bozmayacağız\" dedi. 

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