Bodrumspor'dan gol yağmuru

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta en önemli rakiplerinden Bucaspor\'u evinde 6-2 yenerek 4\'te 4 yapan ve düşme potasından kurtulan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, taraftarına son haftalarda gol resitali yaşattı. Son 4 haftada Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor (D), Tuzlaspor ve Bucaspor\'la karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, ağlara toplam 14 gol bıraktı.

Mersin İdmanyurdu\'nu 5-1 yenerek çıkışa geçen Ege ekibi, Sivas deplasmanından 2-1\'lik galibiyetle döndü. Üst üste sahasında önce Tuzlaspor\'u 1-0, Bucaspor\'u da 6-2 yenen Bodrum, hücumda çok etkili bir performans sergiledi. Teknik direktör Tarık Daşgün, iyi bir seviyeye geldiklerini belirterek, \"Tek amacımız kümede kalmak. Çizgimizi bozmayacağız\" dedi.