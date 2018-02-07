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Spor

Bodrumspor'dan destek çağrısı

  BODRUM, (DHA) TFF 2

07 Şubat 2018 14:31

 

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Sancaktepe Belediyespor\'a 3-1 yenilince düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2\'ye düşen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'un Başkanı Rıza Karakaya, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Amed Sportif maçında tribünlerin dolmasını istedi. Amed Sportif\'le çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getiren Başkan Karakaya, \"Amed rakiplerimizden biri. Kazanmamız gerekiyor. Herkes işini gücünü bırakıp yanımızda olsun. Çünkü bir tane Bodrumspor var\" dedi.

İlk kez mücadele ettikleri 2. Lig\'e çabuk uyum sağlayamadıklarını ancak geçmişte de kötü günler yaşadıklarını anlatan Rıza Karakaya, \"Bu kötü günleri birbirimize sarılarak, tutunarak, bütünleşerek hep aştık. Şampiyonluklar yaşadık. Futbolcu grubuna güveniyoruz. Bu hafta herkes eşini dostunu stada getirsin. Bodrumspor\'u taraftarımızla en iyi yerlere getireceğiz. Bu maç kazanılacak. Taraftarımıza söz veriyorum, rakibi yenip yükselişe başlayacağız\" diye konuştu.

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