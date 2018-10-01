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Spor

Bodrumspor'dan acı fren

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde'de frene bastı

01 Ekim 2018 14:44

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde\'de frene bastı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında yine deplasmanda 4-0 yendiği rakibine Özgür\'ün kendi kalesine attığı golle bu kez 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 3\'üncü sıradan 6\'ncılığa geriledi.
Teknik direktör Engin İpekoğlu, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bodrumspor bu hafta evinde Kastamonuspor 1966\'yı konuk edecek.

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