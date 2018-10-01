Bodrumspor'dan acı fren

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Niğde\'de frene bastı. Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur maçında yine deplasmanda 4-0 yendiği rakibine Özgür\'ün kendi kalesine attığı golle bu kez 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, 3\'üncü sıradan 6\'ncılığa geriledi.

Teknik direktör Engin İpekoğlu, hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bodrumspor bu hafta evinde Kastamonuspor 1966\'yı konuk edecek.