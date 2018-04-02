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Spor

Bodrumspor'da Daşgün farkı

BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta en önemli rakiplerinden Tuzlaspor'u evinde 1-0 yenerek 3'te 3 yapan ve bir basamak üzerindeki Bucaspor'la puanlarını eşitleyen düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktör Tarık Daşgün far

02 Nisan 2018 15:46

BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta en önemli rakiplerinden Tuzlaspor\'u evinde 1-0 yenerek 3\'te 3 yapan ve bir basamak üzerindeki Bucaspor\'la puanlarını eşitleyen düşme potasındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da teknik direktör Tarık Daşgün fark yaratan isim oldu. 4 hafta önce göreve getirilen genç teknik adam, kısa sürede takımı toparlamayı başardı. İlk karşılaşmasında Tokatspor deplasmanında 2-1 mağlup ayrılan Daşgün, ardından Mersin İdmanyurdu, Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor müsabakalarında galibiyet sevinci yaşadı. Daşgün\'le çıkışa geçen yeşil-beyazlılar bu sezon ilk kez seri galibiyetler elde ederken, kümede kalma umutlarını da iyice artırdı. 
Futbolcularının gerçek potansiyellerinin ortaya çıktığını belirten Tarık Daşgün, \"Takımı en iyi şekilde motive etmeye çalıştım. Bu takım 9 maç üst üste kazanamamıştı. Bir galibiyet bizi ateşleyecekti. Mersin İdmanyurdu\'nu yenerek çıkışımız başladı. İçeride dışarıda mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olduk\" dedi.
Bu hafta puan tablosunda yakaladıkları üst basamaklarındaki Bucaspor\'u düşme hattından çıkmak için ağırlayacaklarını belirten Daşgün, \"Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. 3 maç kazandık ancak her şey bitmedi. Final niteliğinde 5 karşılaşmamız var. Buca maçı da ön önemlilerinden bir tanesi. Taraftarımızın desteği ile alnımızın akıyla sahadan ayrılacağımıza inayorum\" ifadelerini kullandı.
Bodrumspor, kalan 5 maçta Buca, Menemen (D), Etimesgut, Eyüpspor (D) ve Kocaeli Birlik ile oynayacak. 

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