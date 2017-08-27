Bodrumspor'da bayram havası

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği İkinci Lig\'de sezona evinde aldığı 1-0\'lık Sarıyer galibiyetiyle başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'da büyük sevinç yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, herkesin büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, \"86 yıllık tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik. Takımımız, ilk maçın heyecanına rağmen elinden geleni yaptı. Taraftarlarımız sıcak havaya rağmen bizleri yalnız bırakmadı, bu galibiyet onlara armağan olsun\" diye konuştu.

Teknik Direktör Ali Merdin ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Takımın eksikliklerini daha iyi gördüklerini belirten Merdin, \"Rakibimiz ikinci yarıda çok tehlikeli ataklar geliştirdi. İç sahada daha çok topa hakim olmalıyız. Futbolcularımız son pas tercihlerini iyi kullanamadılar. Eğer doğru oyunu sergileseydik, daha farklı kazanırdık. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Sıcak havaya rağmen oyuncularımız iyi mücadele etti\" diye konuştu.



