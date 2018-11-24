Bodrumspor Sakaryaspor'la oynuyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Manisaspor engelini 3-1\'lik skorla aşıp zirve yarışında umutlarını artıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor\'la kozlarını paylaşacak.

İlçe Stadı\'nda Oğuzhan Uğurlu\'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30\'da çalacak. Ev sahabı yeşil-beyazlıların teknik direktörü Engin İpekoğlu galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını belirterek, \"Güçlü bir rakiple oynayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı en iyi şekilde kullanmak istiyoruz\" dedi.