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Spor

Bodrumspor, Mehmet İncebacak'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak ile 2

17 Ocak 2018 20:34

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor\'dan ayrılan orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla çalışmalara başladı. Bucaspor\'da profesyonel olan Mehmet, sezonun ilk yarısında İzmir ekibinde kadro dışı bırakılması nedeniyle ligde 8, kupa 1 olmak üzere 9 maçta görev aldı. 1\'nci Lig\'de 103 maçta 4 gol atan futbolcu, 2\'nci Lig\'de 46 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

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