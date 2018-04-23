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Spor

Bodrumspor kurtuluş için geri sayıma geçti

BODRUM, (DHA) TFF 2

23 Nisan 2018 15:01

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sahasında Etimesgut Belediyespor\'u 2-1 yenerek bitime 2 hafta kala kümede kalma yarışında en önemli rakipleri Bucaspor ve Tuzlaspor\'un 2 puan önüne geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, avantajı kaptı.
Teknik direktör Tarık Daşgün rakiplerinin puan yitirdiği haftayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, \"Önemli galibiyet aldık ama yine de çok rahatlayamadık. Son 6 maçımızın 5\'ini kazanmamıza rağmen düşme potasından tamamen uzaklaşamadık. Çok çetin bir lig mücadelesi oluyor. İplerin bizim elemizde olduğunu biliyoruz. Son 2 haftayı galip tamamlayıp hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum\" dedi. Yeşil-beyazlılar bu hafta Eyüpspor\'a konuk olacak, ardından taraftarı önünde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor\'la karşı karşıya gelecek. 

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