Bodrumspor kurtuluş için geri sayıma geçti

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta sahasında Etimesgut Belediyespor\'u 2-1 yenerek bitime 2 hafta kala kümede kalma yarışında en önemli rakipleri Bucaspor ve Tuzlaspor\'un 2 puan önüne geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, avantajı kaptı.

Teknik direktör Tarık Daşgün rakiplerinin puan yitirdiği haftayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, \"Önemli galibiyet aldık ama yine de çok rahatlayamadık. Son 6 maçımızın 5\'ini kazanmamıza rağmen düşme potasından tamamen uzaklaşamadık. Çok çetin bir lig mücadelesi oluyor. İplerin bizim elemizde olduğunu biliyoruz. Son 2 haftayı galip tamamlayıp hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum\" dedi. Yeşil-beyazlılar bu hafta Eyüpspor\'a konuk olacak, ardından taraftarı önünde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor\'la karşı karşıya gelecek.