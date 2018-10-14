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Spor

Bodrumspor gaza bastı

BODRUM, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Kastamonuspor'u evinde 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bayrampaşa deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle dönerek zirve yarışında söz sahibi oldu

14 Ekim 2018 14:53

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Kastamonuspor\'u evinde 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bayrampaşa deplasmanından da 2-0\'lık galibiyetle dönerek zirve yarışında söz sahibi oldu. 
Bu sezon 7 maçta 5\'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar 15 puana yükselerek, lider Sarıyer\'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu, zorlu İstanbul deplasmanından önemli bir galibiyet çıkardıklarını belirterek, \"İstikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Serimiz sürecek\" dedi

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