Bodrumspor gaza bastı

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta Kastamonuspor\'u evinde 2-1 yenen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bayrampaşa deplasmanından da 2-0\'lık galibiyetle dönerek zirve yarışında söz sahibi oldu.

Bu sezon 7 maçta 5\'inci galibiyetini elde eden yeşil-beyazlılar 15 puana yükselerek, lider Sarıyer\'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör Engin İpekoğlu, zorlu İstanbul deplasmanından önemli bir galibiyet çıkardıklarını belirterek, \"İstikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdüreceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Serimiz sürecek\" dedi