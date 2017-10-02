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Spor

Bodrumspor galibiyeti unuttu

BODRUM, (DHA) TFF 2

02 Ekim 2017 15:36

BODRUM, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Kastamonuspor 1966\'ya 3-1 yenilen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, kötü gidişe son veremedi.

Sezonun ilk haftasında Sarıyer\'i 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremedi. Sırasıyla deplasmanda İnegölspor\'a 2-1 yenilip, Sancaktepe Belediyespor\'la 2-2, Amed Sportif\'le 1-1 berabere kalan Bodrumspor, evinde 1-0 kaybettiği Afjet Afyonspor maçının ardından Kastamonu\'ya da direnemedi. Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Bodrumspor\'da Teknik Direktör Ali Merden\'in koltuğu sallanmaya başladı.

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