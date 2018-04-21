Bodrumspor, Etimesgut'u ağırlıyor

BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Menemen Belediyespor\'a 2-1 yenilerek düşme hattına gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın orta sıralarda yer alan Etimesgut Belediyespor\'u konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadı\'nda Ali Karatutlu\'nun düdük çalacağı maç saat 15.30\'da başlayacak. Ev sahibi Bodrumspor\'da kart cezalıları Muhammet ve Medeni karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Tarık Daşgün, Etimesgut karşısında mutlak galibiyet beklediklerini belirterek, \"Kurtuluş yolunda kesinlikle kayba tahammülümüz yok. Taraftarımızın desteği ile istediğimizi alacağız\" dedi.

