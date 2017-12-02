T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrumspor Ankara deplasmanında

BODRUM, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodmuspor, yarın düşme potasından uzaklaşmak isteyen Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak

02 Aralık 2017 15:30

BODRUM, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor\'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodmuspor, yarın düşme potasından uzaklaşmak isteyen Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı\'nda Adnan Deniz Kayatepe\'nin yöneteceği müsabaka saat 13.30\'da başlayacak.
Bodrumspor\'da sakatlığı süren golcü Çağrı görev yapamayacak. Bu karşılaşma öncesi Bodrumspor, 13 puanla 12\'nci sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 10 puanla 14\'üncü basamakta. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporBelediyesi BodmusporEtimesgut BelediyesporEtimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Adnan Deniz KayatepeBodrumsporBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24