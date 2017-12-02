Bodrumspor Ankara deplasmanında

BODRUM, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Menemen Belediyespor\'a 2-0 yenilen Bodrum Belediyesi Bodmuspor, yarın düşme potasından uzaklaşmak isteyen Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı\'nda Adnan Deniz Kayatepe\'nin yöneteceği müsabaka saat 13.30\'da başlayacak.

Bodrumspor\'da sakatlığı süren golcü Çağrı görev yapamayacak. Bu karşılaşma öncesi Bodrumspor, 13 puanla 12\'nci sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 10 puanla 14\'üncü basamakta.