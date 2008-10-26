Bodrum'ı korsanlar bastı!



Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 20. Uluslararası Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap yat Yarışmaları gündüz denizde olduğu kadar geceleri de karada düzenlenen şenlik ve yarışmalarla büyük ilgi gördü.



Güllük-Yalıkavak etabının ardından İskele Meydanı'nda düzenlenen kıyafet yarışmasında beldeyi korsanlar bastı. İngiliz yatçılar ise Efe kıyafetleri ile Çökertme Türküsü eşliğinde oynayarak binlerce kişiyi hayran bıraktı.



Bodrum'da düzenlenen 20. Uluslar arası Bodrum Kupası Yelkenli Ahşap Yat Yarışmaları'nın 3 gün düzenlenen Güllük-Yalıkavak etabının bitiminden sonra gece İskele Meydanı'nda düzenlenen En Şık ve En Fantastik kıyafet yarışmasında 20 yatın personeli 1'inci olabilmek için kıyasıya mücadele ederken, ilginç kıyafetlerle sahneye çıkan ve halkın arasında dolaşan denizciler renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



İNGİLİZLER ÇÖKERTME OYNADI



Kıyafet yarışmasında kaptanlığını 32 yaşındaki Mehmet Ali Özkıvrak'ın yaptığı 14 kişilik ekip korsan kıyafetleri ile beldeye gelince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Güllük- Yalıkavak etabında şiddetli fırtına nedeni ile balon yelkenleri tamamen yırtılan ve bir direği kırılan İngilizlere ait Southern Cross Timer yatının elemanları İskoç kıyafeti ve yırtık yelkenleri ile sahneye gelince bolca alkışlandı. Gecenin sürprizini ise Kaptan Şevket yatıyla yarışmaya katılan üçü kadın 5 yaşlı İngiliz yaptı. Efe kıyafetleri ile sahneye çıkan 60 ile 72 yaş gurubu arasındaki İngilizler Çökertme Türküsü eşliğinde yöresel oyunu sergileyince dakikalarca alkışlandılar. İngiliz Efeler aynı oyunu ısrar üzerine iki kez daha oynadılar.



YALIKAVAK EĞLENCEYE DOYDU



Jüri şık ve fantastik kıyafetler arasında birincileri belirlemekte oldukça zorlandı. Kıyafet yarışmasının En Fantastik Kıyafet bölümünü Korsan kıyafetleriyle Grandi yatı ekibi kazanırken, Jüri Özel Ödülü Southern Cross Timer'a, Jüri Teşekkür Ödülü ise Kaptan Şevket yatı ile yarışa katılan İngiliz Efe'lere verildi. En Şık Kıyafet yarışmasının birincilik ödülünü ise Büyük Yunus yatı ekibi aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Bodrum Dans Kulübü'nün profesyonel dansçıları Yalıkavak meydanında latin rüzgarı estirdi, yarışma ve dans gösterisini yaklaşık 2500 kişi izledi.



Yarışmalar bugün yapılacak Yalıkavak-Bodrum etabı ile sona erecek. Yelkencilere ödülleri gece Halikarnas Disko'dan düzenlenecek tören ile verilecek.





