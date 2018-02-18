Bodrum'daki müzeyle ilgili hazırlanan rapor olumlu karşılandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM Kalesi ile Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nde, geçen yılın ekim ayında başlanan ve tepkilere neden olan restorasyon ile yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında uzmanlar tarafından rapor hazırlandı. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye ile kültürel miras koruma örgütü federasyonu Europa Nostra Türkiye\'nin hazırlayıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sunduğu raporun, yetkililer tarafından olumlu karşılandığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları\'nca onaylanan restorasyon projelerine uygun restore edilen binalarının yıkılarak, yeniden düzenlemeye gidilmesi için bir süre önce 1.5 milyon TL\'ye proje hazırlandı. Ardından bu projenin 30 milyon TL bedelle ihalesi yapılıp, 1 Ekim 2017 tarihinde Bodrum Kalesi\'nin surlarına iskeleler döşenip, restorasyon çalışmalarına başlandı.

UNESCO\'nun \'Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Aday Listesi\'nde yer alan, 1995 yılında \'Avrupa\'da Yılın Müzesi\' yarışmasında özel ödül verilen Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin yıkım, tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılmak üzere ziyarete kapatılması tepki çekti.

Kentteki çeşitli kuruluşların temsilcileri ve üyeleri, Bodrum Kale Platformu\'nu kurdu. Platformun Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'ndeki yapımı sürdürülen yeni düzenlemeye karşı mücadelesi devam ederken, yeni tepkiler de gelmeye devam ediyor. Bodrum\'da, 12- 13 Aralık\'ta, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'ne ilişkin düzenlenen çalıştaya katılan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye ile Avrupa çapında 50 ülkeden 250 sivil toplum kuruluşunu birleştiren uluslararası kültürel miras koruma örgütü federasyonu olan Europa Nostra Türkiye temsilcilerinden de tepki geldi.

\'YENİ MÜZE KUMBAHÇE MAHALLESİNE YAPILACAK\'

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı 5 Şubat\'ta ziyaret eden ICOMOS Türkiye yönetim kurulu üyeleri, toplantıda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı temsilen Bahadır Sabah ile görüştü. ICOMOS Türkiye ve Europa Nostra Türkiye temsilcilerinin Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'ndeki düzenlemeyle ilgili ortaklaşa hazırladıkları rapor, bakanlık yetkililerine iletildi. Raporun, bakanlık yetkilileri tarafından olumlu karşılandığını belirten Bodrumlu mimar Laçin Karaöz, rapora ve bakanlığın görüşlerine ilişkin şunları kaydetti:

\"ICOMOS Türkiye ve Europa Nostra Türkiye temsilcileri ile yapılan toplantı Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi açısından olumlu geçti. Bakanlık yetkilileri, yeni müzenin kale dışında yapılmasına ve bunun gerekliliğine olumlu bakıyor. Restorasyon çalışmalarının bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından takip edilmesi konusunda da olumlu yaklaşımları var. Bunlar bizler için sevindirici bir gelişme. Yakın tarihte CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bakanlığı ziyaret ederek, yeni müze için imar planında mevcut arazi ve projeye dair taleplerini iletecek. Bu nedenle Bakanlıktan randevu talebinde bulunduklarını biliyoruz. Kale dışında yeni bir arkeoloji müzesi yapılmasının Bodrum\'un zengin arkeolojik mirasının korunması, sergilenmesi ve dünyaya tanıtılarak değerlendirilmesi açısından bir zaruret olarak ortaya çıkmasının yanı sıra Bakanlığımız temsilcisi Bahadır Sabah\'ın bu konuda olumlu görüş bildirmesi ve gerekli araştırmaların başlatılacağı sözünü vermesini son derece olumlu ve yerinde bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.\"

\'KALE EN KISA ZAMANDA ZİYARETE AÇILACAK\'

Öte yandan Bodrum\'da yapılması planlanan yeni müzenin, Kumbahçe Mahallesi\'nde, bu iş için ayrılan 1.6 hektarlık alana yapılması yönünde adımlar atılacağını belirten Karaöz, bakanlığa sunulan raporda ayrıca Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi\'nin restorasyon süreci boyunca kamuya ve ziyaretçilere tamamen kapalı kalmamasını ve Bodrumluların temel geçim kaynağı turizm aktivitesinin sürekliliğinin sağlanması açısından da son derece yararlı olacağına dikkat çekildiğini aktardı.



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